Артём Дзюба вспомнил, как чуть не подрался с Валерием Карпиным

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о конфликте с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«У Карпина с Дзюбой нет конфликта? Да он давно уже исчерпан. Когда-то был давно. Когда он (Валерий Карпин. — Прим. «Чемпионата») ещё был в Армавире, был эпизод, когда мы чуть не подрались с ним. Но это было очень давно. Это было в гостинице Ritz давно. Много писали об этом.
Видно, что уже год напряжённость? Она не от меня исходит, клянусь. Могу зафиксировать, что, когда мы с ним разговаривали минут 70–80, я искренне, с чистым сердцем пришёл на разговор, что всё зарыто и на всё готовы ради сборной. Был мой единственный посыл. Услышал ли он меня тогда или нет, я не знаю. Я был красноречив и убедителен. Я ушёл с нашего разговора довольный.
Если бы меня вызвали в сборную, то я бы приехал. Но сейчас не думаю, что есть нужда во мне. Он же сейчас всех подряд вызывает в сборную. Всех, но не Дзюбу? Только до 30 лет. Это его право», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.
- 1 марта 2023
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