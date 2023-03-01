Дзюба: принципиальнее забить «Спартаку» или «Зениту»? И тем и тем
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Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Артём Дзюба, в зимнее трансферное окно присоединившийся к «Локомотиву», ответил на вопрос, в ворота какого бывшего клуба для него принципиальнее забить.
«Хороший вопрос, сейчас, наверное, мне интересно забить и тем и тем. Банальный ответ? Но я не могу сейчас ответить, мне хочется забить «Зениту», конечно, интересно сыграть против многих бывших партнёров, и я хочу забить «Зениту». Но у меня также не отпало желание «Спартаку» забивать, поэтому я не могу выбрать. Я хочу всем забивать, потому что многие меня пытаются списать со счетов, посмотрим», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Дзюба является воспитанником московского «Спартака», в 2015 году форвард перешёл в «Зенит».
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