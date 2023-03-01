«Я не загадываю, нужно проявить себя здесь и сейчас». Дзюба — о своём будущем
Поделиться
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился мнением о своём будущем. Контракт 34-летнего форварда с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.
«Что дальше (после окончания контракта с «Локомотивом». — Прим. ред.)? Не знаю, не загадываю так далеко, сейчас я в «Локомотиве», моя задача – максимально помочь команде избежать стыковых матчей и подняться как можно выше в таблице. Создать атмосферу в команде хорошую, помочь Галактионову. Вот и всё. А дальше будем думать. Я не загадываю, зачем фантазировать? Сейчас нужно проявить себя здесь, не время думать о будущем.
Закончу карьеру летом или буду играть, как Златан, до 40 лет? Скорее, буду играть, как Златан», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Комментарии
- 1 марта 2023
-
12:09
-
12:06
-
12:05
-
12:02
-
11:52
-
11:42
-
11:41
-
11:40
-
11:24
-
11:20
-
11:15
-
11:14
-
11:10
-
10:58
-
10:55
-
10:50
-
10:45
-
10:32
-
10:15
-
09:58
-
09:55
-
09:42
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
08:55
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
05:00
-
04:48
-
04:46
-
04:36
-
04:26
Партнерский контент