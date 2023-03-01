«Я не загадываю, нужно проявить себя здесь и сейчас». Дзюба — о своём будущем

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился мнением о своём будущем. Контракт 34-летнего форварда с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.

«Что дальше (после окончания контракта с «Локомотивом». — Прим. ред.)? Не знаю, не загадываю так далеко, сейчас я в «Локомотиве», моя задача – максимально помочь команде избежать стыковых матчей и подняться как можно выше в таблице. Создать атмосферу в команде хорошую, помочь Галактионову. Вот и всё. А дальше будем думать. Я не загадываю, зачем фантазировать? Сейчас нужно проявить себя здесь, не время думать о будущем.

Закончу карьеру летом или буду играть, как Златан, до 40 лет? Скорее, буду играть, как Златан», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.