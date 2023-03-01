Дивеев: Акинфеев учил, как играть, чтобы «мяч в очко не проскакивал»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об игре голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«Даже если посмотреть на выносы Игоря, то можно понять, что он без разбега может добить почти от штрафной до штрафной. А если с руки, то Акинфеев даёт ещё и точную передачу. Ты же помнишь гол Карраскаля с его передачи в ворота «Сочи»? А что касается пенальти, то у Игоря другие задачи, да и у меня другие. Есть нападающие, пусть они бьют. Для меня главное, чтобы у ворот было поменьше моментов, а у Акинфеева – чтобы «на ноль».

Акинфеев учил меня блокировать удары так, чтобы «мяч в очко не проскакивал»? Да, я сетку повесил, ха-ха. Но если серьёзно, то стал за этим следить. Теперь не просто корячусь перед мячом, а стараюсь определённый угол занимать для блока», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате»: