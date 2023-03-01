Барриос: матчи со «Спартаком» — не на жизнь, а на смерть

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о драке в матче группового этапа Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0, 4:2 по пенальти).

«Это же российское класико. В таких матчах всегда больше борьбы, чем обычно, и рано или поздно эмоции переливаются через край. Конечно, всегда важно сдерживать себя и не поддаваться на провокации. А то, что произошло, осталось в том матче. Я считаю, что такое повторяться не должно. Это не тот пример, который мы должны подавать любителям футбола. Люди приходят на стадион насладиться красивым зрелищем, спектаклем, и не стоит омрачать его стычками. Пусть в футболе сохраняется высокий градус, но не переходящий в то, что произошло со «Спартаком».

Отношение к «Спартаку» после этого матча? Осталось таким же, как и всегда. Это сильный и принципиальный соперник. Матчи с ним — не на жизнь, а на смерть. Я люблю подобные встречи, когда эмоции настолько накалены», — приводит слова Барриоса «Спорт-Экспресс».