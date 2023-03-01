Тарасов: если «Локомотив» вылетит из РПЛ, пригласим его в Медиалигу

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался на тему возможного вылета железнодорожников из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023. Полузащитник в шутку сказал, что в случае вылета «Локо» клуб пригласят в медийную лигу.

«Может ли «Локомотив» вылететь из РПЛ? Вылететь – вряд ли. По-любому они останутся в лиге. Нужно укрепляться и уже думать о будущем сезоне. Сейчас у них задача – сохраниться. Думаю, это точно получится. Вариант вылета я точно не рассматриваю. Если вылетят, тогда пригласим «Локомотив» к себе в Медиалигу», — приводит слова Дмитрия Тарасова «Спорт-экспресс».

Напомним, на момент зимней паузы «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков за 17 туров.