«Очевидно, что решение не совсем справедливо». Барриос — о дисквалификациях в Кубке России

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о дисквалификациях за драку в матче группового этапа Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0, 4:2 по пенальти).

«В любом конфликте на футбольном поле всегда виноваты обе стороны. Я бы не говорил, что этот виноват, а другой нет. Конечно же, всем очевидно, в чём это решение не совсем справедливо, — все видели и понимают это. Но подобные матчи всегда будут наполнены подобного рода борьбой, и всегда каждый будет защищать свою команду. Мне жаль, что я пропускаю столько матчей в Кубке России. Очень надеюсь, что мне позволят пропустить не так много времени и мы дойдём до финала. Надеюсь, что получится выйти в решающем матче и помочь «Зениту» победить в нём.

Угрозы от болельщиков «Спартака»? Что-то писали в соцсетях, но я не придаю этому никакого значения. Не бывает такого, что я получаю сообщение от кого-то и перевожу его с русского на испанский. Да, я заметил, что какая-то часть болельщиков активизировалась после матча, но, что мне писали конкретно, понятия не имею», — приводит слова Барриоса «Спорт-экспресс».

КДК РФС дисквалифицировал футболистов «Зенита» Малкома, Барриоса и Родригао, а также игроков «Спартака» Николсона, Соболева и Селихова на шесть матчей Кубка России.