Артём Дзюба: горжусь, что я воспитанник «Спартака»!

Российский футболист Артём Дзюба высказался о хейте со стороны фанатов «Зенита». Форвард выступал за санкт-петербургский клуб в период с 2015 по 2022 год.

«В Питере жил семь лет и не встретил ни одного из активных фанатов, кто подошёл бы ко мне и что-то высказал. С одним-двумя ребятами разговаривал, когда мы выиграли первое чемпионство в «Зените». Сидели на награждении я, Ракицкий, а с нами — два парня из движа, с «Виража». Разговаривали: вся их обида и посыл, что я — воспитанник «Спартака». Что не может воспитанник «Спартака» играть здесь. Вот это их ненависть.

А я горжусь, что я воспитанник «Спартака»! Что в этом такого? Если бы не был воспитанником «Спартака», то не стал бы тем Дзюбой, кем стал. Там мне заложили понятия футбола, культуру паса: как отдавать передачи, как принимать. Как я могу отрекаться от этого? За что меня можно не любить? Я же пришёл, и с первого дня в «Зените» мой посыл был: «Меня не надо любить, восхвалять. Относитесь ко мне справедливо. Если я играю за вас хорошо — цените это».

Это не весь «Вираж», а кучка — 50–100 человек, которые всегда были против меня и вели себя некрасиво по отношению ко мне. Это их право, а весь остальной стадион меня любил и обожал», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.