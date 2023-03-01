Артём Дзюба: что главное в жизни? Дети. Наблюдать за ними — самое лучшее, что может быть

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос, что считает самым главным в жизни.

«Что для меня самое главное в жизни? Дети. Я думаю, вообще для всех людей в мире дети должны быть самым главным. Когда они рождаются, ты понимаешь, насколько это фантастически — видеть его улыбку, как он начинает расти. Наблюдать за этим всем — самое потрясающее, что может быть. Самое лучшее. Я всегда очень боялся упустить взросление своего ребёнка, я хочу почти каждое мгновение разделить со своими детьми.

У меня три сына, я их безумно люблю и надеюсь, что смогу хорошо их воспитать, чтобы были настоящие мужики, воины-богатыри, которые всегда друг за друга, за свою страну, за маму, за дедушку с бабушкой. Хочу, чтобы они росли здоровыми, добрыми, весёлыми, с чистым сердцем, балагурами в меру. Дети — самое главное, иначе для чего мы живём? Я не понимаю», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.