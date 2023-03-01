Генич: Дзюба мне хочет «всыпать» — не проблема. В полицию не побегу

Спортивный комментатор и журналист Константин Генич ответил на слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. Футболист призвал журналиста отвечать за свои слова и сказал: «Если встретиться, один раз в лоб дать за слова – пусть скажет что-то потом. [...] Вот я его встречу и разочек «вспылю». Посмотрим, что Генич будет делать».

«Пусть встречает. Я готов, нет вопросов. И если он в интервью сказал, что любой журналист побежит заявление в полицию писать, то я сразу говорю: никуда не побегу. Никаких заявлений. Хочет «всыпать» — не проблема. Жаль, что заблокировал везде. Попрошу Слуцкого, чтобы нам встречу организовал», — написал Константин Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, Дзюба и Генич поспорили, сможет ли форвард «Зенита» Иван Сергеев забить восемь голов в минувшем сезоне РПЛ. Константин придал этому спору медийную огласку. В итоге Сергеев забил 10 мячей, а Артём заявил, что не спорил с Геничем на что-то конкретное, и назвал комментатора «жёлтой прессой». С этого и начался конфликт сторон.