Дивеев: на игре с «Партизаном» словили ностальгию: «Фанаты скандируют кричалки!»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о решении фанатов бойкотировать матчи из-за внедрения персонифицированной карты болельщика в Российской Премьер-Лиге.

«На вопрос про Fan ID можно даже не отвечать, все всё понимают. Конечно, атмосфера стала совсем другой. К нам на товарищеский матч с «Партизаном» на сборах сейчас приезжали фанаты, мы такую ностальгию словили: «Болельщики скандируют кричалки!» Без них тяжело, атмосфера футбола совсем не та.

Я понимаю решение фанатов. Я читал, что в Италии был аналог нашего закона. Закон видоизменили – фанаты вернулись», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате»: