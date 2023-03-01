Дивеев: на игре с «Партизаном» словили ностальгию: «Фанаты скандируют кричалки!»
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о решении фанатов бойкотировать матчи из-за внедрения персонифицированной карты болельщика в Российской Премьер-Лиге.
«На вопрос про Fan ID можно даже не отвечать, все всё понимают. Конечно, атмосфера стала совсем другой. К нам на товарищеский матч с «Партизаном» на сборах сейчас приезжали фанаты, мы такую ностальгию словили: «Болельщики скандируют кричалки!» Без них тяжело, атмосфера футбола совсем не та.
Я понимаю решение фанатов. Я читал, что в Италии был аналог нашего закона. Закон видоизменили – фанаты вернулись», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате»:
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