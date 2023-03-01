Тарасов: в чём секрет «Зенита»? Не жалеют денег на качественных игроков

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов высказался о санкт-петербургском «Зените». Экс-футболист высоко оценил трансферную политику сине-бело-голубых. По мнению Тарасова, в сезоне-2022/2023 «Зенит» вновь станет победителем Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» каждый сезон делает очень хорошие, качественные трансферы, которые дают результат — победы, медали и кубки. «Зенит», думаю, в этом сезоне снова станет чемпионом.
В чём секрет «Зенита»? Точечная трансферная политика, которую они ведут на протяжении многих лет. Не жалеют денег на хороших и качественных игроков, которые дают им результат», — приводит слова Дмитрия Тарасова «Спорт-экспресс».
Напомним, сейчас «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В 17 турах команда Сергея Семака набрала 42 очка.
- 1 марта 2023
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