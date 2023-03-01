Агент Карраскаля: «Атлетико» — не единственный клуб, который следит за Хорхе

Футбольный агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал о клубах, которые проявляют интерес к его клиенту. По словам агента, помимо мадридского «Атлетико», в услугах Карраскаля заинтересованы обладатели Кубка Либертадорес, а также постоянные участники Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Интерес мадридского «Атлетико» к Хорхе реален, но это не единственный клуб, который активно следит за ним. Сейчас Карраскаль — игрок ЦСКА, это всё, что я могу сказать. Это клубы из европейского топ-5? Среди этих клубов есть обладатели Кубка Либертадорес, а также постоянный участник Лиги чемпионов и Лиги Европы», — приводит слова Мартина Родригеса Metaratings.

Напомним, 24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с начала сезона-2022/2023.