Директор «Крыльев Советов»: желание Писарского сыграло ключевую роль при переходе

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, как клуб смог выиграть борьбу за переход российского форварда Владимира Писарского.
«Всегда веришь и по крайней мере прикладываешь максимум усилий, чтобы заполучить того, кто тебе нужен. Мы знали, что у Владимира был хороший отрезок с голами, дебютом за национальную сборную. Мы всегда работаем с упором на российских футболистов и придерживаемся этой стратегии. Также Глушенков от нас ушёл не бесплатно, клуб сумел заработать. Мы знали об отступных в контракте Владимира и постарались этим воспользоваться.
Аршавин говорил, что «Зенит» делал предложение по Владимиру? Андрей Сергеевич лучше знает, каким было предложение «Зенита» и насколько они были заинтересованы в Писарском. По итогу мы счастливы, что он с нами и уже сумел отличиться за «Крылья». Владимир – неординарный игрок, который достаточно поздно ворвался в Премьер-Лигу. Наше предложение его заинтересовало. У нас есть традиции, интересная игра, интересные молодые русские футболисты. В нашем клубе многие футболисты делают шаг вперёд, развиваются. Повлияла заинтересованность главного тренера, ведение переговоров – всё сошлось. Ключевую роль сыграло именно желание футболиста, для нас это было важно», — приводит слова Корниленко Мetaratings.
- 1 марта 2023
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:51
-
14:48
-
14:47
-
14:37
-
14:30
-
14:30
-
14:20
-
13:49
-
13:46
-
13:45
-
13:44
-
13:37
-
13:33
-
13:32
-
13:22
-
13:12
-
13:10
-
12:42
-
12:32
-
12:30
-
12:30
-
12:24
-
12:15
-
12:09
-
12:06
-
12:05
-
12:02
-
11:52
-
11:42
-
11:41
-
11:40