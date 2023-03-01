Директор «Крыльев Советов»: желание Писарского сыграло ключевую роль при переходе

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, как клуб смог выиграть борьбу за переход российского форварда Владимира Писарского.

«Всегда веришь и по крайней мере прикладываешь максимум усилий, чтобы заполучить того, кто тебе нужен. Мы знали, что у Владимира был хороший отрезок с голами, дебютом за национальную сборную. Мы всегда работаем с упором на российских футболистов и придерживаемся этой стратегии. Также Глушенков от нас ушёл не бесплатно, клуб сумел заработать. Мы знали об отступных в контракте Владимира и постарались этим воспользоваться.

Аршавин говорил, что «Зенит» делал предложение по Владимиру? Андрей Сергеевич лучше знает, каким было предложение «Зенита» и насколько они были заинтересованы в Писарском. По итогу мы счастливы, что он с нами и уже сумел отличиться за «Крылья». Владимир – неординарный игрок, который достаточно поздно ворвался в Премьер-Лигу. Наше предложение его заинтересовало. У нас есть традиции, интересная игра, интересные молодые русские футболисты. В нашем клубе многие футболисты делают шаг вперёд, развиваются. Повлияла заинтересованность главного тренера, ведение переговоров – всё сошлось. Ключевую роль сыграло именно желание футболиста, для нас это было важно», — приводит слова Корниленко Мetaratings.