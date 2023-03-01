«Задача была одна». Чернов рассказал, как «Спартаку» удалось не дать забить Дзюбе в Кубке

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (4:2).

«Получилось всё, что задумывали. Конечно, неприятно, что пропустили два мяча. Но по такой игре, когда атака на атаку, было понятно, что у «Локомотива» тоже будут моменты.

Как удалось сдержать Дзюбу? Хорошо подготовились: посмотрели слабые и сильные стороны — от них и сыграли. Выполнили всё, что хотел тренер. Сделали всё правильно — такой и итог.

Зиньковский говорил, что есть план — как играть с Дзюбой на поле и без него? Не знаю. Может, Антону больше что-то рассказывали (смеётся). Может, он сам расскажет. Я без понятия. Задача была одна — не дать забить. По сути — удалось», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.