Дзюба: фанаты не любят меня за онанизм? Господи, да они и сами это делают

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился мнением по поводу неприязни к своей персоне со стороны некоторых фанатов «Спартака» и «Зенита».

«В «Вираже» всегда была какая-то куча, 50–100 человек, которые всегда были против. Весь остальной стадион меня любил и обожал…

За что некоторые фанаты типа меня не любят? Типа за [мастурбацию], условно? Господи, да они сами все там [мастурбируют]. Все мальчики, все люди это делают… То, что это попало в Сеть, – это некрасиво, да. Но я же не призываю делать это на камеру. Это неправильно и некрасиво, я это признаю. А в чём ещё их посыл?

А в чём посыл фанатов «Спартака»? Они-то что могут сказать? Когда были разные ситуации, они всякий раз от меня отворачивались, а потом: «Ой, ты же наш воспитанник!» Назовёшь хоть одного воспитанника «Спартака», к которому отнеслись с уважением?.. Вот и всё. Добрый вечер. Ни одного… Все, все ушли вот так. Это проблема «Спартака», болельщиков: своих надо любить», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.