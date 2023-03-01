Отец Захаряна опроверг информацию о переговорах с «Галатасараем»

Отец полузащитника московского «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна Норайр Захарян отреагировал на информацию о том, что трансфер его сына в «Галатасарай» сорвался из-за него.

Накануне турецкое агентство Gezen Dokuz в своей социальной сети опубликовало информацию, что турецкая сторона достигла соглашения с хавбеком и руководством московского клуба, но отец Арсена не заинтересован в переезде игрока в Турцию.

«Очередная ложь! Пусть что хотят, то и пишут. Ещё раз повторю: мы с Арсеном рассматриваем только варианты с переходом в Европу», — приводит слова Норайра Захаряна Sport24.

Напомним, ранее к Захаряну проявлял интерес лондонский «Челси». Переход 19-летнего полузащитника «Динамо» в стан «аристократов» сорвался из-за экономических санкций, наложенных на Россию Великобританией.