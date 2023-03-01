Барриос: надеюсь, что российские клубы вернутся в еврокубки. Мы несправедливо лишены ЛЧ

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Для меня имеет значение только Лига чемпионов УЕФА. Это турнир, играть в котором стремятся все футболисты. Я что-то слышал про планы о переезде, но, мне кажется, будет много сложностей, связанных с длинными перелётами и не только. Конечно, я надеюсь, что российские клубы вернутся в еврокубки. Особенно обидно, что по спортивному принципу мы заслуживали играть в Лиге чемпионов в этом сезоне, но, к сожалению, несправедливо лишены этого права. Верю, что в ближайшее время ситуация с еврокубками поменяется.
Российское гражданство Малкома и Клаудиньо? Я не обсуждал с ними это. Как-то я ради интереса изучал, сколько нужно времени пробыть в стране, чтобы претендовать на гражданство, но никогда эти вопросы не переходили в какие-то действия, это было не всерьёз. Но за ребят я рад — наверное, у них есть какая-то мотивация делать паспорта», — приводит слова Барриоса «Спорт-экспресс».
- 1 марта 2023
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