«Динамо» — «Крылья Советов»: во сколько матч 1/4 финала Кубка России, где смотреть

Сегодня, 1 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответной встречи «Динамо» и «Крыльев Советов». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Павел Кукуян. В роли ассистентов выступят Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервный рефери — Игорь Панин.

Напомним, первый матч команд проходил в Самаре и завершился победой «Крыльев Советов» со счётом 2:1.