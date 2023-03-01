Директор «Крыльев Советов» сравнил Писарского и Сергеева
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Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сравнил новичка команды Владимира Писарского с Иваном Сергеевым, перешедшим в «Зенит» в январе 2022 года, и другими форвардами команды.
«Спустя год после ухода Сергеева нашли такого же форварда-бомбардира? Да, это тоже классический девятый номер, хотя всё-таки они с Ваней Сергеевым разноплановые нападающие. Владимир также отличается по характеристикам от Глушенкова и Сарвели. Теперь у нас добавилась опция игры головой. Мне очень нравится большая работоспособность и страсть, с которой Владимир действует в штрафной соперника», — приводит слова Корниленко Мetaratings.
Писарский перешёл в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года.
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