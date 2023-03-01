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«Опа, чирик. Упал и что-то носом нашёл». Дивеев вспомнил свою ошибку в игре со «Спартаком»

«Опа, чирик. Упал и что-то носом нашёл». Дивеев вспомнил свою ошибку в игре со «Спартаком»
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал об отношении к собственным ошибкам.

«Раньше я часто копался в себе. Сейчас ― игра прошла, забыли. Березуцкий часто говорил об этом. Да, проиграли, но не надо себя загонять. Будет теория, посмотрим, разберём ошибки. Допустим, ну не попал ты по мячу, не вынес его ― значит, в следующий раз попадёшь.

Я вот на всю жизнь запомнил гол Ларссона в наши ворота в кубковом дерби со «Спартаком». В том моменте я потерял концентрацию. Уж не думал, что Максименко может выбить мяч на 70 метров, а он мне залетел за спину. Я побежал, споткнулся и что-то носом там нашёл ― опа, чирик. После этого я запомнил, что концентрацию никогда нельзя терять. Гончаренко и Березуцкий постоянно мне про это говорили. Это нападающие могут побаловаться, в импровизацию сыграть, а защитник такого позволить себе не может ― один раз заснёшь, 0:1, поехали», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате»:

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