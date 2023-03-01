«Опа, чирик. Упал и что-то носом нашёл». Дивеев вспомнил свою ошибку в игре со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал об отношении к собственным ошибкам.
«Раньше я часто копался в себе. Сейчас ― игра прошла, забыли. Березуцкий часто говорил об этом. Да, проиграли, но не надо себя загонять. Будет теория, посмотрим, разберём ошибки. Допустим, ну не попал ты по мячу, не вынес его ― значит, в следующий раз попадёшь.
Я вот на всю жизнь запомнил гол Ларссона в наши ворота в кубковом дерби со «Спартаком». В том моменте я потерял концентрацию. Уж не думал, что Максименко может выбить мяч на 70 метров, а он мне залетел за спину. Я побежал, споткнулся и что-то носом там нашёл ― опа, чирик. После этого я запомнил, что концентрацию никогда нельзя терять. Гончаренко и Березуцкий постоянно мне про это говорили. Это нападающие могут побаловаться, в импровизацию сыграть, а защитник такого позволить себе не может ― один раз заснёшь, 0:1, поехали», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате»:
- 1 марта 2023
-
16:45
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:29
-
16:14
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:51
-
14:48
-
14:47
-
14:37
-
14:30
-
14:30
-
14:20
-
13:49
-
13:46
-
13:45
-
13:44
-
13:37
-
13:33
-
13:32
-
13:22
-
13:12
-
13:10
-
12:42