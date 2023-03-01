Хуммельс может завершить карьеру, если не договорится с «Боруссией» о новом контракте

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс может завершить карьеру в конце текущего сезона.
Контракт 34-летнего футболиста истекает летом 2023 года, и стороны пока не могут прийти к новому соглашению. «Боруссия» готова предложить защитнику новый контракт с двукратным сокращением заработной платы, что не устраивает немецкого игрока. Хуммельсом интересуются несколько клубов из США и Саудовской Аравии, но футболист не намерен уезжать за пределы Германии, поэтому готов завершить карьеру, если не достигнет соглашения с дортмундским клубом, сообщает Bild.
В составе «Боруссии» Хуммельс по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Германии. В текущем сезоне Бундеслиги защитник провёл 18 матчей и не отметился результативными действиями.
- 1 марта 2023
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