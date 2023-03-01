Никита Чернов: у «Спартака» есть Зиньковский, зачем нам Пиняев?

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, уговаривал ли он полузащитника Сергея Пиняева перейти в команду красно-белых.

«Не пытался ли уговорить Пиняева перейти в «Спартак»? У нас есть Зиньковский, зачем нам Пиняев? Пока не надо (улыбается)», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сергей Пиняев с лета 2021 года играл за «Крылья Советов». В сезоне-2022/2023 он провёл 15 матчей за самарский клуб, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. В декабре 2022 года он перешёл в московский «Локомотив». В составе железнодорожников Пиняев принял участие в двух матчах Фонбет Кубка России. По сумме двух встреч красно-зелёные уступили «Спартаку» в 1/4 финала Пути РПЛ — 2:5.