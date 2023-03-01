Хуниор Алонсо: Галицкий доволен тем, что я вернулся в Россию

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал, что президент «быков» Сергей Галицким доволен решением футболиста вернуться в Россию. Напомним, до 31 декабря 2022 года Алонсо на правах аренды выступал за «Атлетико Минейро».
«Да, мы пару раз общались с президентом клуба. Он доволен мной, и тем, что я вернулся в Россию. Теперь мы будем работать над тем, чтобы улучшить результаты «Краснодара» во второй части сезона», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».
Напомним, 29-летний парагвайский защитник стал игроков «Краснодара» в январе 2022 года, но позже приостановил контракт с «быками»
29-летний парагваец стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года, а в марте приостановил контракт с клубом. До 31 декабря он на правах аренды выступал за «Атлетико Минейро», в составе которого провел 44 матча и сделал 3 результативных передачи.
- 1 марта 2023
-
16:45
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:29
-
16:14
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:51
-
14:48
-
14:47
-
14:37
-
14:30
-
14:30
-
14:20
-
13:49
-
13:46
-
13:45
-
13:44
-
13:37
-
13:33
-
13:32
-
13:22
-
13:12
-
13:10
-
12:42