Корниленко: многому ли Дзюба научит Пиняева? Сергею надо думать своей головой

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о переходе полузащитника Сергея Пиняева в московский «Локомотив».
«Почему настаивали, чтобы Сергей остался? Потому что для него это был первый сезон в основном составе в Премьер-лиге. Мы считали, что для его развития будет правильно провести его до конца и полностью адаптироваться к РПЛ у нас.
Сможет ли Дзюба чему-то научить Пиняева? Сергей – парень здравомыслящий. Вне зависимости от того, кто будет приходить и уходить в клуб, ему надо думать своей головой и заниматься своим развитием. А о модели игры и их размещении на поле надо спрашивать у главного тренера «Локомотива», Дзюба только недавно пришёл в команду», — приводит слова Корниленко Мetaratings.
Пиняев перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в минувшее зимнее трансферное окно.
- 1 марта 2023
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