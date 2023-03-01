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Дзюба: больше не хочу в Европу. Раз они к нам так относятся, то нам они и подавно не нужны

Дзюба: больше не хочу в Европу. Раз они к нам так относятся, то нам они и подавно не нужны
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба признался, что больше не горит желанием продолжить карьеру в Европе. По словам футболиста, он разочаровался в отношении многих стран к россиянам, поэтому и не хочет переезжать туда.

«Я долго думал, когда у меня были моменты куда-то уехать – в Германию, в Италию. Очень в Англию хотел в один период. Но сейчас я туда больше не хочу. Даже если бы меня позвали – я бы не поехал. Из-за всей ситуации, из-за отношения к нам я очень радикально настроен. Они сняли все свои маски и показали своё отношение к нам. Раз вы к нам так относитесь, то нам вы и подавно не нужны. Вообще их терпеть не могу», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

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