«Сочи» объявил о подписании бразильца Мигела Силвейры

«Сочи» на своём официальном сайте объявил о новом подписании. Состав южного клуба пополнил 19-летний бразильский полузащитник Мигел Силвейра.

«В нашем клубе Мигел будет выступать под 24-м номером. Добро пожаловать в «Сочи»!» — написала пресс-служба южного клуба.

Первой профессиональной командой Силвейры был «Флуминенсе», где он стал самым молодым игроком в истории клуба. Всего Мигел провёл за команду 12 матчей, после чего перешёл в «Ред Булл Брагантино». За клуб из Сан-Паулу Силвейра отыграл 25 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы. Южная команда набрала 25 очков в 17 матчах чемпионата.