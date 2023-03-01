«Сочи» объявил о подписании бразильца Мигела Силвейры
Поделиться
«Сочи» на своём официальном сайте объявил о новом подписании. Состав южного клуба пополнил 19-летний бразильский полузащитник Мигел Силвейра.
«В нашем клубе Мигел будет выступать под 24-м номером. Добро пожаловать в «Сочи»!» — написала пресс-служба южного клуба.
Первой профессиональной командой Силвейры был «Флуминенсе», где он стал самым молодым игроком в истории клуба. Всего Мигел провёл за команду 12 матчей, после чего перешёл в «Ред Булл Брагантино». За клуб из Сан-Паулу Силвейра отыграл 25 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи.
Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы. Южная команда набрала 25 очков в 17 матчах чемпионата.
Комментарии
- 1 марта 2023
-
16:45
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:29
-
16:14
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:51
-
14:48
-
14:47
-
14:37
-
14:30
-
14:30
-
14:20
-
13:49
-
13:46
-
13:45
-
13:44
-
13:37
-
13:33
-
13:32
-
13:22
-
13:12
-
13:10
-
12:42
Партнерский контент