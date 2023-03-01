Хави рассказал о состоянии «Барселоны» перед «эль класико» в полуфинале Кубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о моральном состоянии команды перед первым матчем 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом». После беспроигрышной серии, длившейся с октября 2022 года, команда Хави потерпела два поражения подряд: от «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы (1:2) и от «Альмерии» (0:1) в чемпионате Испании.

«Я рассматриваю всё как возможность. Я в восторге от того, что мы делаем с прошлого года. Я рад за команду. Мы можем выиграть чемпионат и Кубок.

Пессимизм после двух поражений подряд? Да, вокруг нас есть такие мысли, меня это не удивляет, но обычно это не влияет на меня. Меня радует то, что это не влияет также на игроков, они спокойны и продолжают бороться за титулы. С их настроем всё в порядке. Окружающие нас слухи также не должны влиять на нас, мы прекрасно это знаем. Если бы мы выиграли в Альмерии, это был бы лучший результат в истории Ла Лиги (По очкам после 23 туров. — Прим. ред.), но об этом мало кто говорит. У нас по-прежнему очень хорошее положение, чтобы выиграть два титула», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» состоится завтра, 2 марта. Начало — в 23:00 мск.