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Алексей Игонин: Дзюба будет думать чуть шире, когда отойдёт от профессионального футбола

Алексей Игонин: Дзюба будет думать чуть шире, когда отойдёт от профессионального футбола
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Генеральный секретарь Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин прокомментировал слова футболиста Артёма Дзюбы о «бразильском направлении» «Зенита».

«У меня несколько иное мнение касательно слов Дзюбы о «Зените». В очередной раз повторюсь: у главного тренера Семака очень чёткое понимание и правило, которое уже все приняли: благодаря этому есть результат на сегодняшний момент. «Зенит» — команда номер один на протяжении нескольких лет. Большая вероятность, что в этом году клуб снова станет чемпионом. Играют сильнейшие футболисты из тех, которые есть у Семака в наличии. Всё очень просто.

Делать чисто клуб из воспитанников академии «Зенита», что ли? Или это должны быть воспитанники из каких-то других академий — «Динамо» и «Спартака»? Тогда нормально будет? Всё равно есть какие-то ограничения и условия в отношении профессионального футбола. Семак выбирает лучших из тез, кто есть в обойме — это очень честная и понятная история в клубе.

У меня мнение такое — Семак даёт результат. Клуб как раз заточен на этот самый результат. То, что мы не готовим спортивную смену — это проблема не команды «Зенит» и не Семака. Хотелось бы, чтобы Дзюба выразился конкретнее. И зачем ему русский костяк? Как определить русский костяк? Это сколько человек — три, пять или семь? Может, русский костяк у «Зенита» и есть — просто он сидит в запасе.

В «Зените» всё делается правильно для результата. Посмотрите, какие есть достижения за последнее время. Не только первые места: количество зрителей на стадионе, экономика — сколько клуб заработал в Лиге чемпионов. Если нет результата, то как клубу зарабатывать? Футболисту очень легко рассуждать. Остальные задачи кто будет решать? Дзюбе всё равно? Когда он отойдёт от профессионального футбола чуть-чуть, он будет думать чуть шире и понимать — какие ещё есть задачи, которые необходимо решать. Мы говорим ведь персонально про клуб: академия и детский футбол — это другое», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«В сборную России зовут всех подряд. Не нравится смотреть на это безволие». Огненный Дзюба «В сборную России зовут всех подряд. Не нравится смотреть на это безволие». Огненный Дзюба
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