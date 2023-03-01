Алексей Игонин: Дзюба будет думать чуть шире, когда отойдёт от профессионального футбола

Генеральный секретарь Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин прокомментировал слова футболиста Артёма Дзюбы о «бразильском направлении» «Зенита».
«У меня несколько иное мнение касательно слов Дзюбы о «Зените». В очередной раз повторюсь: у главного тренера Семака очень чёткое понимание и правило, которое уже все приняли: благодаря этому есть результат на сегодняшний момент. «Зенит» — команда номер один на протяжении нескольких лет. Большая вероятность, что в этом году клуб снова станет чемпионом. Играют сильнейшие футболисты из тех, которые есть у Семака в наличии. Всё очень просто.
Делать чисто клуб из воспитанников академии «Зенита», что ли? Или это должны быть воспитанники из каких-то других академий — «Динамо» и «Спартака»? Тогда нормально будет? Всё равно есть какие-то ограничения и условия в отношении профессионального футбола. Семак выбирает лучших из тез, кто есть в обойме — это очень честная и понятная история в клубе.
У меня мнение такое — Семак даёт результат. Клуб как раз заточен на этот самый результат. То, что мы не готовим спортивную смену — это проблема не команды «Зенит» и не Семака. Хотелось бы, чтобы Дзюба выразился конкретнее. И зачем ему русский костяк? Как определить русский костяк? Это сколько человек — три, пять или семь? Может, русский костяк у «Зенита» и есть — просто он сидит в запасе.
В «Зените» всё делается правильно для результата. Посмотрите, какие есть достижения за последнее время. Не только первые места: количество зрителей на стадионе, экономика — сколько клуб заработал в Лиге чемпионов. Если нет результата, то как клубу зарабатывать? Футболисту очень легко рассуждать. Остальные задачи кто будет решать? Дзюбе всё равно? Когда он отойдёт от профессионального футбола чуть-чуть, он будет думать чуть шире и понимать — какие ещё есть задачи, которые необходимо решать. Мы говорим ведь персонально про клуб: академия и детский футбол — это другое», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 1 марта 2023
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