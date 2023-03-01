«Динамо» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск.
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В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра состоится сегодня, 1 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответной встречи «Динамо» и «Крыльев Советов».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. В роли ассистентов выступят Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервный рефери — Игорь Панин.
Напомним, первый матч команд проходил в Самаре и завершился победой «Крыльев Советов» со счётом 2:1. Победитель двухматчевого противостояния отправится в 1/2 финала Пути РПЛ, а проигравший — во второй этап 1/4 финала Пути регионов.
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