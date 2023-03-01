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Дивеев: непонятно, кому адресовать вопрос, почему «Зенит» выигрывает четыре ПЛ подряд

Дивеев: непонятно, кому адресовать вопрос, почему «Зенит» выигрывает четыре ПЛ подряд
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о санкт-петербургском «Зените», который по окончании текущего сезона Российской Премьер-Лиги может выиграть пятый чемпионский титул подряд.

«Не знаю, нормально ли, что они идут на пятое чемпионство подряд, но отнять у них титул реально. Почему они выигрывают четыре года подряд ― это вопрос, но кому его адресовать ― непонятно. Повторюсь, против «Зенита» не надо садиться, не надо обороняться, бояться. Нельзя зажиматься, надо получать кайф от футбола даже против них», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата, набрав по итогам 17 туров 42 очка. Их ближайший преследователь, московский «Спартак», отстаёт на шесть очков. ЦСКА располагается на пятой строчке (29 очков).

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