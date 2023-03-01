«Бавария» решила не бороться за бесплатное подписание форварда «Боруссии» Тюрама

Мюнхенская «Бавария» не заинтересована в приобретении французского нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. Об этом сообщает «твиттер» Bayern&Germany.
По информации источника, гранд немецкого футбола принял решение не вступать в борьбу за француза, который летом станет свободным агентом.
25-летний Маркус Тюрам выступает за «Боруссию» Мёнхенгладбах с 2019 года. В текущем сезоне французский нападающий отметился 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами в 21 матче немецкой Бундеслиги. К ним Тюрам смог добавить три гола и один голевой пас в двух встречах Кубка Германии. На чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист сыграл пять матчей за сборную Франции, отметившись в них двумя результативными передачами.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
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