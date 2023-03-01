Дивеев: для меня самое важное ― продлить контракт с ЦСКА. Я хочу остаться

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как обстоят его дела касательно продления контракта с армейским клубом.

«О ситуации с моим новым контрактом с ЦСКА знают только Роман Юрьевич Бабаев и мой агент. Я хочу остаться в ЦСКА. Для меня самое важное — успешно продлить его и больше об этом не думать, главное ― играть. Интерес «Зенита»? Мне батя позвонил как-то, рассказал про это, но я не в курсе», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрей Панкову.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В текущем сезоне 23-летний футболист провёл за команду 12 матчей во всех турнирах. На его счету один мяч и одна результативная передача (оба действия совершены в рамках Российской Премьер-Лиги).