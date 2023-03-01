Агент Малкома и Клаудиньо отреагировал на слова Дзюбы о «бразильском» «Зените»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильских футболистов санкт-петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо, прокомментировал слова бывшего нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы, ныне выступающего за московский «Локомотив», о ставке петербуржцев на игроков из Бразилии.

«Это его мнение. Я его мнение, конечно, уважаю. Мне нечего больше сказать», — приводит слова Гарсии Legalbet.

Напомним, 34-летний Дзюба в одном из последних своих интервью заявил, что одной из причин его ухода из «Зенита» стала ориентация санкт-петербургского клуба на футболистов из Бразилии. Российский нападающий заявил, что команда прекращает быть «Зенитом» из Санкт-Петербурга, а больше становится похожа на «Зенит» из Рио-да-Жанейро или Сан-Паулу.