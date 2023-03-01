Хави объяснил, почему считает «Реал» фаворитом в кубковом противостоянии с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави в преддверии первого полуфинального матча Кубка Испании с «Реалом» поделился ожиданиями от встречи, а также назвал мадридский клуб фаворитом в этом противостоянии.

«Это отличная возможность выиграть титул. Мы знаем, что «Реал» является очень опасным соперником, но нашей целью является победа. Думаю, что судьба выхода в финал решится в ответной игре на «Камп Ноу».

«Реал» продолжает оставаться фаворитом, потому что они являются действующими чемпионами Испании и Европы. Да, мы обыграли их в Суперкубке, но я должен быть честным и сказать, что они фавориты. В то же время я считаю, что у нас есть оружие, способное поставить их в затруднительное положение. Я ожидаю очень сбалансированного матча», — приводит слова Хави журналист Альфредо Педулла.

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