Анчелотти: для команды вполне нормально зависеть от Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру нападающего «сливочных» Винисиуса.
«Нужно обладать индивидуальностью и мужеством, чтобы готовиться к эль класико. Как всегда, у нас есть желание сыграть в этой встрече. Есть много вещей, которые позволяют наслаждаться этим моментом и стараться изо всех сил. Успехи Винисиуса — это положительный аспект. Он один из тех, кто иногда даёт результат в одиночку. Вполне нормально зависеть от него.
Нам не нужно говорить Винисиусу ничего особенного. Мы не собираемся кардинально меняться перед матчами с «Барселоной». Рональд Араухо правда очень сильный защитник, но это будет очень интересное противостояние. Надеюсь, Винисиус сможет его выиграть», — цитирует Анчелотти Marca.
«Реал» вырвал ничью в мадридском дерби с «Атлетико»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 1 марта 2023
-
19:35
-
19:20
-
19:11
-
19:10
-
19:10
-
19:05
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:49
-
18:35
-
18:33
-
18:31
-
18:21
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:31
-
17:27
-
17:25
-
17:17
-
17:10
-
17:02
-
16:55
-
16:55
-
16:45
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:29