Анчелотти: для команды вполне нормально зависеть от Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру нападающего «сливочных» Винисиуса.

«Нужно обладать индивидуальностью и мужеством, чтобы готовиться к эль класико. Как всегда, у нас есть желание сыграть в этой встрече. Есть много вещей, которые позволяют наслаждаться этим моментом и стараться изо всех сил. Успехи Винисиуса — это положительный аспект. Он один из тех, кто иногда даёт результат в одиночку. Вполне нормально зависеть от него.

Нам не нужно говорить Винисиусу ничего особенного. Мы не собираемся кардинально меняться перед матчами с «Барселоной». Рональд Араухо правда очень сильный защитник, но это будет очень интересное противостояние. Надеюсь, Винисиус сможет его выиграть», — цитирует Анчелотти Marca.

«Реал» вырвал ничью в мадридском дерби с «Атлетико»:

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