Видео: Алекс Фергюсон и игроки «МЮ» поздравили де Хеа с рекордом клуба по «сухим» матчам

«Манчестер Юнайтед» в своих официальных социальных сетях опубликовал видео с обращениями бывших и нынешних игроков и тренером «красных дьяволов» к вратарю Давиду де Хея, побившему рекорд по сухим матчам за клуб.

Свои поздравления в адрес испанского голкипера высказали легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, нынешний наставник клуба Эрик тен Хаг, бывший защитник команды Рио Фердинанд, а также действующие одноклубники де Хеа: Бруну Фернандеш и Гарри Магуайр.

Давид де Хеа сыграл оставил свои ворота в неприкосновенности в матче с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги (2:0). Эта игра стала для испанского голкипера 181-й «сухой» победой в карьере. По этому показателю де Хеа обошёл легендарного вратаря «Манчестер Юнайтед» Петера Шмейхеля.