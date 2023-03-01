«Ньюкасл» нацелился на вингера «Барселоны» Рафинью

«Ньюкасл Юнайтед» хочется усилить свой фланг атаки, в связи с чем нацелился на одного из футболистов «Барселоны». Как сообщает Sport.es, «сороки» летом хотят подписать бразильского вингера Рафинью, который пополнил стан сине-гранатовых летом 2022 года за € 75 млн.

Одной из причин, почему этот переход может состояться, является положение Рафиньи в «Барселоне». По ходу сезона главный тренер каталонцев Хави перешёл на другую схему, в связи с чем бразильский вингер стал часто появляться на поле только со скамейки запасных. Ситуация изменилась только после травмы француза Усмана Дембеле, и его возвращение в строй может не гарантировать Рафинье постоянное игровое время в команде. В минувшее зимнее трансферное окно на бразильца претендовал лондонский «Арсенал», но руководство испанского гранда ответило отказом.

В текущем сезоне Рафинья принял участие в 34 матчах за «Барселону» во всех турнирах. На его счету семь голов и девять результативных передач.

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