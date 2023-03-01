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«Не вижу ни одной команды сильнее». Мане — о своём переходе в «Баварию»

«Не вижу ни одной команды сильнее». Мане — о своём переходе в «Баварию»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане объяснил, почему решил перейти в немецкую команду из «Ливерпуля», заявив, что у него не было никаких сомнений пре переходе.

«Бавария» шесть раз выигрывала Лигу чемпионов, этот клуб является одним из крупнейших в мире. Это известный всем факт, у клуба большая история. Это меня и привлекло, когда я решил переехать в Мюнхен. Я не вижу ни одной команды сильнее «Баварии» или ту, которую мы бы не могли обыграть.

У меня не было никаких сомнений, когда я решил покинуть «Ливерпуль», я хотел перейти только в «Баварию», играть в Бундеслиге. Я знаком с этой лигой. Когда я был в «Зальцбурге», я смотрел не матчи АПЛ, а игры Бундеслиги. «Бавария» была привлекательной для меня уже тогда», — приводит слова Мане Sport Bild.

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