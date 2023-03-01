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Осинькин: нас устраивает ничья в ответном матче с «Динамо»

Осинькин: нас устраивает ничья в ответном матче с «Динамо»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от игры перед матчем с московским «Динамо».

«У нас достаточно разноплановые футболисты. Гарре, Ежов и Чиркович могут играть на каждом из флангов. Мы можем их использовать в зависимости от конкретного плана. На установке мы коснулись того, что нас устраивает ничья. Счет тонкий, надо начинать все с чистого листа. Преимущество маленькое, любая ошибка может все изменить. Мы будем играть в полную силу», — цитирует Осинькина пресс-служба клуба.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответной встречи «Динамо» и «Крыльев Советов».

Напомним, первый матч команд проходил в Самаре и завершился победой «Крыльев Советов» со счётом 2:1.

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