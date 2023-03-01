Мане: перед началом сезона Роналду поздравил меня и сказал, что «Бавария» — отличный выбор

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане прокомментировал слухи об интересе к переходу в немецкую команду португальского форварда Криштиану Роналду и рассказал о встрече с ним перед началом текущего сезона.
«Криштиану Роналду очень хотел перейти в «Баварию»? Это говорит об уровне Бундеслиги и подчёркивает то, что я уже говорил: вы недооцениваете немецкий чемпионат. Недавние матчи в Лиге чемпионов показывают уровень лиги.
Я встретился с Криштиану Роналду в Мальорке перед началом этого сезона, когда мой переход уже был завершён. Он поздравил меня и сказал: «Бавария» — это отличный клуб! Это отличный шаг для тебя!» — приводит слова Мане Sport Bild.
По слухам, Роналду, выступающий сейчас за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, летом и зимой рассматривал возможность перехода в мюнхенскую «Баварию», однако не вызвал интереса со стороны руководства немецкого гранда.
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