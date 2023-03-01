Скаут «Тоттенхэма» уволился из-за того, что в интервью раскрыл трансферные планы клуба
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Скаут «Тоттенхэма» Джефф Ветере подал в отставку после интервью, в котором раскрыл одну из трансферных целей клуба. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, Ветере разозлил высокопоставленных лиц «шпор» после того, как появился на колумбийском телевидении и заявил, что вратарь «Атлетико Насьональ» Кевин Майер является игроком, которого клуб хочет подписать.
Ранее сообщалось, что в лондонский клуб может перейти голкипер миланского «Интера» Андре Онана.
«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 45 очков после 25 матчей. «Челси» находится на 10-й строчке, заработав 31 очко после 24 игр. Лидирует «Арсенал» (57).
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии:
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