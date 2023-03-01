«Динамо» — «Крылья Советов»: Писарский открыл счёт в матче

Сегодня, 1 марта, в ответном матче в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Владимир Писарский открыл счёт в матче на 29-й минуте. Нападающий пешком дошёл до «точки» и пробил по центру — мяч от руки Игоря Лещука залетел в сетку ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответной встречи «Динамо» и «Крыльев Советов».

Напомним, первый матч команд прошёл в Самаре и завершился победой «Крыльев Советов» со счётом 2:1. Победитель двухматчевого противостояния отправится в 1/2 финала Пути РПЛ, а проигравший — во второй этап 1/4 финала Пути регионов.