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Радамель Фалькао может перейти в клуб из чемпионата Малайзии

Радамель Фалькао может перейти в клуб из чемпионата Малайзии
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Колумбийский нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао может пополнить состав клуба «Джохор Дарул Такзим» из Малайзии. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, малайзийский гранд хочет подписать контракт с колумбийцем, чьё соглашение с испанской командой истекает в июне 2023 года, на два сезона, после которых Фалькао может продолжать работу в клубе в качестве посла «Джохора» и города. Сам нападающий уже дал понять, что готов к переходу.

37-летний Фалькао забил два гола в 21 матче за «Райо Вальекано» во всех турнирах в текущем сезоне. Ранее появилась информация, что колумбийский нападающий мог пополнить состав московского ЦСКА в зимнее трансферное окно, однако остался в испанской команде.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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