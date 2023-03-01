Радамель Фалькао может перейти в клуб из чемпионата Малайзии

Колумбийский нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао может пополнить состав клуба «Джохор Дарул Такзим» из Малайзии. Об этом сообщает испанское издание Marca.
По информации источника, малайзийский гранд хочет подписать контракт с колумбийцем, чьё соглашение с испанской командой истекает в июне 2023 года, на два сезона, после которых Фалькао может продолжать работу в клубе в качестве посла «Джохора» и города. Сам нападающий уже дал понять, что готов к переходу.
37-летний Фалькао забил два гола в 21 матче за «Райо Вальекано» во всех турнирах в текущем сезоне. Ранее появилась информация, что колумбийский нападающий мог пополнить состав московского ЦСКА в зимнее трансферное окно, однако остался в испанской команде.
Фалькао («Райо Вальекано») забивает пенальти
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 1 марта 2023
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