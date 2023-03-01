Гуренко: интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ сохранится до конца сезона. «Спартак» хорош

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что ему будет интересно следить за второй частью российского сезона после первых матчей Кубка России. Экс-футболист считает, что интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ будет сохраняться до конца чемпионата.
«Конечно, интересно. Первые матчи Кубка России показали, что концовка будет очень интересной. Думаю, что интрига [в борьбе] за чемпионство сохранится до конца, потому что «Спартак» в игре с «Локомотивом» показал, что находится в хорошей форме. Интересно будет наблюдать и за нижней частью турнирной таблицы», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».
В РПЛ после 17 сыгранных матчей лидирует «Зенит», набравший 42 очка. «Спартак» располагается на втором месте, отставая на шесть очков. Первые матчи в РПЛ после зимнего перерыва пройдут 3, 4 и 5 марта.
- 1 марта 2023
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