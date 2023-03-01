Попов — о матчах «Спартака» и «Локомотива»: искромётный футбол. Лантратов король пенальти

Бывший футболист нескольких российских клубов Денис Попов оценил двухматчевое противостояние «Спартака» и «Локомотива» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России.
«Меня и первая игра между «Спартаком» и «Локомотивом» порадовала. Потом я с нетерпением ждал ответный матч. Честно сказать, очень интересный и зрелищный футбол был, искромётный с обеих сторон. Вторая игра – вообще огонь! Наш подопечный Лантратов опять доказал, что он король пенальти просто (смеётся). Жалко, что дали перебить последний одиннадцатиметровый. Получается, Лантратов должен быть находиться на линии, но он был там в воздухе и шаг вперёд-то не сделал. Понятно, что правила, трактовки, но всё-таки…
Мне и «Локомотив» понравился. Ну и очень интересно сейчас наблюдать за «Спартаком», конечно. Когда был турнир на сборах, мы говорили, что там товарищеские матчи, все готовы по-разному, у всех свой график, своя специфика и т.д. и т.п. Но здесь мы увидели уже официальные матчи, и в обоих спартаковцы одержали победу, показали очень интересный по содержанию футбол. Результат – само собой, и физически команда очень хорошо готова. Прям бежали, держали интенсивность на протяжении всего времени», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».
В первом матче четвертьфинала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком», который проходил на домашнем поле железнодорожников, красно-белые победили со счётом 1:0. В ответной встрече победу также одержал «Спартак» — 4:2.
- 1 марта 2023
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