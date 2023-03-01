Властимил Петржела — о словах Дзюбы: неправда, что «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал резонансные слова экс-форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы о том, что основным городом клуба из Санкт-Петербурга стал бразильский Рио-де-Жанейро.

«Неправда, что «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро. Вполне нормальная ситуация, которая есть в богатых клубах Европы. Там ведь тоже играет много иностранцев — в Англии и Германии… Да и вообще везде в мире! У «Зенита» есть деньги — нет никаких проблем купить любого иностранца. Не скажу, что слова Дзюбы — это обида на «Зенит». Слова Дзюбы — это просто неправда», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Дзюба покинул «Зенит» по окончанию сезона-2021/2022. После этого он выступал за турецкий «Адана Демирспор», с которым расторг контракт в ноябре 2022-го. В данный момент российский форвард играет за московский «Локомотив», с которым подписал контракт до конца сезона в феврале этого года.