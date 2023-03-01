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Слуцкий: из «Рубина» Хвича сразу ушёл в «Наполи». Именно из «Рубина», а не «Динамо» Батуми

Слуцкий: из «Рубина» Хвича сразу ушёл в «Наполи». Именно из «Рубина», а не «Динамо» Батуми
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Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскрыл детали перехода экс полузащитника казанского клуба Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Спортсмен перешёл из «Рубина» в «Динамо» Батуми в марте прошлого года.

«На момент моего прихода в «Рубин» он не был игроком стартового состава, получал какие-то крохи. И ни разу не вызывался в сборную. Из «Рубина» он сразу ушёл в «Наполи». Именно из «Рубина», а не из «Динамо» Батуми. Он подписал контракт с «Наполи», когда уехал из Казани и был в расположении сборной Грузии», — сказал Слуцкий в эфире Youtube-канала Tennisi.

В 26 матчах за итальянскую команду нападающий забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.

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