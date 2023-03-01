Источник: «Галатасарай» отказался от трансфера Захаряна из-за жёсткой позиции семьи игрока

«Галатасарай» вышел из переговоров по трансферу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщает журналист Халюк Юрекли в своём «твиттере».

По информации источника, 19-летний футболист не рассматривает возможность перехода в клуб из Турции из-за жёсткой позиции семьи, которая не поддаётся никаким уговорам.

Напомним, ранее стало известно, что против перехода Захаряна в «Галатасарай» выступает его отец, однако тот опроверг данную информацию. Сам футболист «Динамо» также заявлял, что не рассматривает возможность перехода в клуб из чемпионата Турции по личным причинам. В феврале «Галатасарай» предлагал «Динамо» около € 15 млн с учётом бонусов. Москвичи были согласны на данную сумму в качестве компенсации, но трансфер не состоялся.