Анчелотти: «Реал» хочет одержать победу над «Барселоной» не из-за реванша за Суперкубок

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о грядущем первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной». Встреча состоится завтра, 2 марта, начало в 23:00 мск.

«Мы готовимся к матчу с уверенностью, потому что важно иметь личность и мужество, чтобы сыграть хорошо отыграть и в обороне, и в нападении. Мы близки к финалу, и есть много вещей, чтобы насладиться моментом и попытаться добиться большего.

В Суперкубке Испании нам не хватало приверженности своему стилю и силы. У нас были индивидуальные ошибки, и их частое повторение повлияло бы на нас. Я не думаю, что они повторятся снова, потому что это очень важный матч, и мы близки к победе в важном для нас соревновании. Это не решающая игра, но мы будем пытаться добиться положительного результата.

Мы хотим одержать победу не потому, что это матч-реванш за Суперкубок, а потому, что мы близки к титулу. И когда любая команда близка к трофею, градус напряжения повышается», — приводит слов Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

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